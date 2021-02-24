Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

24.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:16
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 19 MayısHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal MaviYılport Samsunspor: Nurullan Asan, Caner Arıcı, Veli Çetin, İlyas Kubilay Yavuz, Hamroun (Dk. 59 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Djedje (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin (Dk.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

Yılport Samsunspor: Nurullan Asan, Caner Arıcı, Veli Çetin, İlyas Kubilay Yavuz, Hamroun (Dk. 59 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Djedje (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Mücahit Albayrak, Boli, Courreur (Dk. 70 Ali Kılıç)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altuntaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 85 Onur Arı), İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Sholaja), Oluwadeji Alimi (Dk. 46 Berkar Tanır), Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız (Dk. 46 Erdal Akdarı)

Goller: Dk. 4 Veli Çetin, Dk. 16 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan), Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 58 Hamroun, Dk. 60 Oğuz Gürbulak, Dk. 86 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 73 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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