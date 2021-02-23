Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

23.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:33
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali TunaBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Atakan Üner (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Ahmet Canbaz (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Atakan Üner (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Ahmet Canbaz (Dk. 68 Camara), Akabueze (Dk. 77 Okan Derici), Kevin Mayi (Dk. 68 Gomis)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Rassoul, Kaan Kanak (Dk. 74 Okan Alkan), Traore (Dk. 85 İsmail Yüksek), Sinan Kurt (Dk. 46 Aissati), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Sarı kart: Dk. 47 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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