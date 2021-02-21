Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray EyisoyTuzlaspor: Haydar Yılmaz, Vedat Bora (Dk. 72 Anıl Karaer), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 86 Carius), Erkan Zengin (Dk.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Vedat Bora (Dk. 72 Anıl Karaer), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 86 Carius), Erkan Zengin (Dk. 46 Ahmet Yazar), Pucko, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 46 Thuram)
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 34 Burak Asan), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 86 Abdullayev), Mustafa Çeçenoğlu, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Dk. 76 Diouf)
Gol: Dk. 59 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Burak Asan, Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan