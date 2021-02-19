Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

19.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:43
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan SultanoğluAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Melik Derin), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 46 Mehmet Dingil), Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 13 Ilır Mustafa), Cem Ekinci (Dk. 84 Kone), Kamal Issah (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Melik Derin), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 46 Mehmet Dingil), Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 13 Ilır Mustafa), Cem Ekinci (Dk. 84 Kone), Kamal Issah (Dk. 46 Hamidovic), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz, Eze

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Batuhan Artarslan), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 65 Gomis), Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 73 Okan Derici), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Camara), Mayi (Dk. 84 Gökhan Süzen)

Gol: Dk. 16 Serkan Göksu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Eze (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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