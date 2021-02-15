Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar BebekBursasor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş (Dk. 42 Ramazan Keskin), Çağatay Yılmaz (Dk.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar Bebek
Bursasor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş (Dk. 42 Ramazan Keskin), Çağatay Yılmaz (Dk. 59 Kerem Şen), Burak Kapacak, Batuhan Kör
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 57 Erdem Özgenç), İsmail Konuk, Rotman, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 86 Anıl Karaer), Pucko (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 57 Erkan Zengin), Thuram
Sarı kartlar: Dk. 33 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 İsmail Çokçalış, Dk. 76 Kerem Şen, Dk. 92 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 30 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Samet Asatekin (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin