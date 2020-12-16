Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan
19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok
18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever