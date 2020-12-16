Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

16.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:42
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan

19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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