Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR : Andrija Vukovic - Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek , Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk. 68 Anıl Taşdemir ), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis EzehYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan - Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Dk. 85 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Oppong Anane-Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Erkam ReşmenGOLLER: Dk. 58 Francis Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor ) - Dk. 19 - Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Vukan Savisevic (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor) - Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

