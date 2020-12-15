Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3
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Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3

15.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:35
Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3

STAT: AtatürkHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil ÇetinAYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic - Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic - Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis EzehYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan - Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Dk. 85 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Oppong Anane-Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Erkam ReşmenGOLLER: Dk. 58 Francis Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor) - Dk. 19 - Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Vukan Savisevic (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor) - Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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