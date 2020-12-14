Ümraniyespor: 0-0
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Ümraniyespor: 0-0

14.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:15
Ümraniyespor: 0-0

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert BulutANKARASPOR: Berk Balaban - Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Stanojevic, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe), Mbu, Umar (Dk. 75 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek (Dk.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut

ANKARASPOR: Berk Balaban - Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Stanojevic, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe), Mbu, Umar (Dk. 75 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek (Dk. 88 Halil İbrahim Esen)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan - Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Gomis (Dk. 84 Okan Derici), Akabueze, Sow (Dk. 75 Camara)

SARI KARTLAR: Stanojevic, Mahmut Akan, Ali Ülgen (Ankaraspor) - Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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