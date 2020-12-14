Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

14.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can AlpMenemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır (Dk. 90+5 Domgjonas), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Şeref Özcan), Tidjani (Dk.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır (Dk. 90+5 Domgjonas), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 85 Şeref Özcan), Tidjani (Dk. 72 Murat Elkatmış), Taşkın Çalış, Adamu, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Kamara

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 86 Uygar Mert Zeybek), Onur Ergün, Rroca (Dk. 82 Diouf), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Ali Dere), Abazaj

Goller: Dk. 16 Kamara (Menemenspor), Dk. 26 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+6 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Tidjani, Dk. 62 Adamu, Dk. 69 Tayfın Aydoğan (Menemenspor), Dk. 59 Wellington, Dk. 90+8 Abazaj (İstanbulspor)

TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:10:49. #1.14#
title