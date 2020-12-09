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Futbol: TFF 1. Lig

09.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:47
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Aralık Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serkan Tokat

13.30 Altınordu-Akhisarspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Altay: Volkan Bayarslan

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor: Ali Şansalan

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Arda Kardeşler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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