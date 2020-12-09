Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
12 Aralık Cumartesi:
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Aralık Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serkan Tokat
13.30 Altınordu-Akhisarspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Altay: Volkan Bayarslan
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Bahattin Şimşek
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
14 Aralık Pazartesi:
16.00 Menemenspor-İstanbulspor: Ali Şansalan
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Arda Kardeşler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür