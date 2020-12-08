Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Eskişehir YeniHakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can AlpEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk (Dk. 77 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk. 33 Ahmet Yazar), Pucko (Dk. 56 Onat Kutay Kurt), Erdem Özgenç, Thuram, Yasin Güreler, Tarık Tekdal
Goller: Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Thuram (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Furkan Balaban (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk, Dk. 54 Ahmet Yazar, Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 86 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor), Dk. 56 Erdal Akdarı, Dk. 82 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık