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Futbol: TFF 1. Lig

08.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:14
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can AlpEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk (Dk. 77 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk. 33 Ahmet Yazar), Pucko (Dk. 56 Onat Kutay Kurt), Erdem Özgenç, Thuram, Yasin Güreler, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Thuram (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk, Dk. 54 Ahmet Yazar, Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 86 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor), Dk. 56 Erdal Akdarı, Dk. 82 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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