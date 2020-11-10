Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı şöyle:

10. hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

11. hafta

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

12. hafta

4 Aralık Cuma:

19.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursasspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Adanaspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar