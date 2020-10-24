Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Dk. 77 Erhan Kartal), Veli Çetin, Guido Koçer, Vukan Savicevic, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu (Dk.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Dk. 77 Erhan Kartal), Veli Çetin, Guido Koçer, Vukan Savicevic, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Ercan Yazıcı), Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi (Dk. 72 Ahmethan Köse), Erkam Reşmen
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Süleyman Olgun (Dk. 80 Dodoo), İrfan Akgün (Dk. 46 Burak Aydın), Abdulkadir Korkut (Dk. 90+2 Emre Uğur Uruç), Uğur Utlu, Soner Gönül, Mert Kula, Kone, Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Manaj), Cem Ekinci
Goller: Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk, 54 Burak Çalık, Dk. 90+1 Gyasi, Dk. 90+4 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor), Dk. 52 Kone, Dk. 90+4 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 37 Erkam Reşmen, Dk. 72 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 57 Burak Aydın, Dk. 72 Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Yılport Samsuspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün