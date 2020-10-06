Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

06.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:09
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 5 haftanın maç programı şöyle:

5. hafta

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

6. hafta

20 Ekim Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

21 Ekim Çarşamba:

16.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocağlu)

22 Ekim Perşembe:

13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Vefa)

16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Menemenspor-Bursapor (Menemen İlçe)

7. hafta

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

8. hafta

30 Ekim Cuma:

19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçirönegücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

9. hafta

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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