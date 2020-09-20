Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün KamacıGiresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı
Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk. 60 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 85 Erol Can Akdağ)
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Tidjani (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Olatunbosun, Tayfur Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 71 Bekir Can Sönmez), Rasheed
Goller: Dk. 76 Balde (Giresunspor), Dk 90+5 Rasheed (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Olatunbosun, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Mehmet Aytemiz, Dk. 75 Yusuf Talum (Menemenspor)
TFF 1. Lig'in ikinci haftasındaki Giresunspor-Menemenspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA