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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün KamacıGiresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
20.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:12

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk. 60 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 85 Erol Can Akdağ)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Tidjani (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Olatunbosun, Tayfur Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 71 Bekir Can Sönmez), Rasheed

Goller: Dk. 76 Balde (Giresunspor), Dk 90+5 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Olatunbosun, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Mehmet Aytemiz, Dk. 75 Yusuf Talum (Menemenspor)

TFF 1. Lig'in ikinci haftasındaki Giresunspor-Menemenspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Atakan Çıtlak
Atakan Çıtlak
AA Editörü
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