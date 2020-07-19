Futbol: TFF 1. Lig Stat: OsmanlıHakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali TunaOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Işık), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Barış Zeren), Ayuk, Mertcan Caner Öztürk (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Işık), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Barış Zeren), Ayuk, Mertcan Caner Öztürk (Dk. 90 +2 Batuhan Yılmaz) Doğukan Efe, Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 90+2 Tugay Kacar)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Sezer Özmen (Dk. 86 Enes Karabulut), Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Dk. 90+4 Taha Yavuz Yılmaz), Görkem Fidan (Dk. 46 Ezeh), Mrsic (Dk. 86 Emre Şahin), Aly Malle, Kethevoama, Celal Emir Dede (Dk. 81 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 19 Celal Emir Dede, Dk. 38 Kethevoama, Dk. 66 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 31 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 58 Doğukan Efe, Dk. 62 ve Dk. 80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Batuhan İşlier, Dk. 29 Görkem Fidan, Dk. 30 Serdar Güncü, Dk. 36 Aly Malle, Dk. 78 Kağan Kağalı, Dk. 90 Emirhan Çakır (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 34 Atakan Çankaya, Dk. 36 Beyhan Şimşek (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, ligi 16. sırada tamamladı ve küme düştü.

Osmanlıspor aldığı bu galibiyete rağmen puan cetvelinde bir basamak üstünde yer alan Boluspor'un da kazanmasıyla 16. sırada kaldı. Ankara ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: AA