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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar BirinciBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
18.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:37

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk. 90 Rashad), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin), Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan), Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert), Mücahit Can Akçay

Goller: Dk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.

Kaynak: AA

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