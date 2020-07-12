Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Furkan ÜrünAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı (Dk. 90+1 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Hüsamettin Yener, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 69 Metehan Mimaroğlu), Oğulcan Ülgün (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Furkan Ürün
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı (Dk. 90+1 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Hüsamettin Yener, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 69 Metehan Mimaroğlu), Oğulcan Ülgün (Dk. 82 Berkay Samancı), Furkan Çil, Muhammed Mert (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Yasin Ozan (Dk. 90+1 Yusuf Yalçın Arslan)
Giresunspor: Onurcan Piri, Muhammed Himmet Ertürk, Berkan Yıldırım, Fogouinho, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 90+1 Arda Kılıç), Del Valle, Mehmet Taş, Mehmet Güven (Dk. 65 Alpay Koçaklı), Veysel Karani Ünal, Milinkovic (Dk. 21 Atakan Doğanay Aygün), Rusescu (Dk. 90+1 Ahmet Yusuf)
Goller: Dk. 2 Yasin Ozan, Dk. 13 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 63 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 42 Mehmet Güven (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Sinan Osmanoğlu, Dk. 81 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 Muzaffer Kocaer (Altınordu), Dk. 79 Del Valle (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
İzmir temsilcisi bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.
Kaynak: AA