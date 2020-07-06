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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal AlpayFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
06.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:30

Stat: Vefa

Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak

Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90+2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 yendi.

Müsabakanın 45. dakikasında Boluspor adına Bilal Kısa'nın kullandığı penaltıyı Fatih Karagümrük kalecisi Aykut Özer kurtardı.

Kaynak: AA

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