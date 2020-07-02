HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen BaltacıEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
02.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:28

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır), Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir), Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan), Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş), Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay), Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı), Sabo

Goller: Dk. 48 ve 60 Sabo, Dk. 52 ve 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Andusic, Dk. 55 Şaban Özdeş (yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Atatürk aleyhine paylaşım yapan Kıdemli Başçavuş görevinden uzaklaştırıldı Spor
Atatürk aleyhine paylaşım yapan Kıdemli Başçavuş görevinden uzaklaştırıldı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Spor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Spor
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Spor
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Spor
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü Spor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Futbolcu
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 22:53:18. #1.14#
title