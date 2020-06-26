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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Kemal ElmasAltınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 61 Ali Yaşar), Hüseyin Atakan Üner (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
26.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:08

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Kemal Elmas

Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 61 Ali Yaşar), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Batuhan Kırdaroğlu), Oğulcan Ülgün, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu (Dk. 61 Hüsamettin Yener), Muhammed Mert (Dk. 46 Burak İnce), Kemal Rüzgar

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Mendy, Burak Aydın (Dk. 78 İshak Çakmak), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 86 Devrim Taşkaya), Madinda (Dk. 64 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 86 Bokila)

Goller: Dk. 45+1 Cem Ekinci, Dk. 90+4 Bokila (Keçiörengücü), Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 37 Onur Taha Takır, Dk. 50 Burak İnce (Altınordu), Dk. 64 Cem Ekinci, Dk. 87 İshak Çakmak (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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