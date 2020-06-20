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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mucahit Albayrak, Scuk (Dk. 77 Hasan Batuhan Artarslan), Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
20.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:20

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mucahit Albayrak, Scuk (Dk. 77 Hasan Batuhan Artarslan), Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Hasan Ayaroğlu (Dk. 64 Oltan Karakullukçu), Pote (Dk. 64 Hamroun)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 82 Berkay Tanır), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Bilal Ceylan), İbrahim Halil Öner (Dk. 62 Onur Bayramoğlu), Mete Kaan Demir

Gol: Dk. 90+3 Hasan Batuhan Artarslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Batuhan Artarslan (Yedek kulübesinde), Dk. 41 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+4 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Hasan Ulaş Uyğur, Dk. 90+4 Sezgin Coşkun, Dk. 90+6 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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