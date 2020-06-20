Futbol: TFF 1. Lig
Stat: AktepeHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik ÖzkoçKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Diabang (Dk. 90 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 79 Cem Ekinci), Mendy (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk.
Stat: Aktepe
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Diabang (Dk. 90 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 79 Cem Ekinci), Mendy (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 90 İshak Çakmak), Kone
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 88 Ali Akman), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 74 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 89 Burak Altıparmak), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 61 Seleznov), Burak Kapacak (Dk. 61 Serdar Özkan),
Gol: Dk. 82 Kone (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 38 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 48 Diabang, Dk. 54 Abdülkadir Korkut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA