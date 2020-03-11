Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye ŞehirHakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali TunaCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Nouri, Mujan (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gimbert (Dk.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Nouri, Mujan (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gimbert (Dk. 45 Mücahit Can Akçay)
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 62 Olatunbosun), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Rıdvan Koçak, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 90+1 Furkan Bayır), Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Dk. 81 Ali Özgün)
Goller: Dk. 39 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Murat Erdemir, Dk. 90 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+4 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA