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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

09.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:44
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

Kaynak: AA

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