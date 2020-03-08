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Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Boluspor, Spor

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:14
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.30 Altay-Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: Ramazan Keleş

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 İstanbulspor-Altınordu: Burak Şeker

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: AA

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