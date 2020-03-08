Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:14
TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
10 Mart Salı:
14.00 Boluspor-Adanaspor: Koray Gençerler
16.30 Altay-Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: Ramazan Keleş
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 İstanbulspor-Altınordu: Burak Şeker
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: AA