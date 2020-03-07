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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan KarabalcıkBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Dk. 80 Burak Kapacak), Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Atanasov), Recep Aydın, Traore (Dk.

07.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:18
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: , Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, , Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Dk. 80 Burak Kapacak), Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Atanasov), Recep Aydın, Traore (Dk. 72 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Eslem Öztürk (Dk. 78 Melih Kabasakal), Ali Dere (Dk. 81 Rıdvan Şimşek), Diouf

Goller: Dk. 66 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 81 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 75 Ali Dere, Dk. 86 Etoga, Dk. 90 Alperen Uysal (İstanbulspor), Dk. 82 Atanasov, Dk. 90 Diarra (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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