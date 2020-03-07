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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan DuranEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 90 Erdal Akdarı), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban, Tolga Yakut (Dk. 46 Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk.

07.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:40
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: , , Bersan Duran

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 90 Erdal Akdarı), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban, Tolga Yakut (Dk. 46 Alperen ), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 46 Furgan Polat), Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Cemali Sertel

Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Milinkovic (Dk. 56 Mehmet Taş), Del Valle, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz (Dk. 66 Renan Foguinho)

Goller: Dk. 30 Ahmet Kesim, Dk. 84 Del Valle (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Kesim, Dk. 23 Mehmet Güven, Dk. 85 Mehmet Taş, Dk. 85 Landel (Giresunspor), Dk. 46 Bedirhan Altunbaş, Dk. 85 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

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