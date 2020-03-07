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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil TunçFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım), Jorquera, Ndao (Dk.

07.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:36
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil Tunç

Karagümrük: Aykut Özer, , Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, , Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım), , Ndao (Dk. 61 Darri), Sobiech

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Traore, Aosman (Dk. 75 Kosecki), Erkan Zengin (Dk. 85 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 82 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 11 ve 69 Jorquera (Fatih Karagümrük), Dk. 47 ve 58 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk 34 Ramazan Civelek, Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Bülent Cevahir (Fatih Karagümrük), Dk. 37 Tarık Çamdal, Dk. 54 Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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