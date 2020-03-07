Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet YumakKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk.

07.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:14
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: , , Muhammet Yumak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 ) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)

Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric

Gol: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90+4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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