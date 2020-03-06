Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı açıklandı.
TFF 1. Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:
29. Hafta:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
30. Hafta:
3 Nisan Cuma:
19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
4 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
5 Nisan Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
6 Nisan Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA