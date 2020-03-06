Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı açıklandı.

06.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:38
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:

29. Hafta:

20 Mart Cuma:

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

30. Hafta:

3 Nisan Cuma:

19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

4 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor ( Toto Akhisar)

5 Nisan Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

6 Nisan Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: AA

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