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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:02
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

Kaynak: AA

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