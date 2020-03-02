Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarEkol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç), Otoo
Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Dialiba, Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone
Goller: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 Hodzic, Dk. 62 Serdar Güncü, Dk. 70 Mrsic, Dk. 87 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Kone, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 89 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: AA