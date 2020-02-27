Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Ali Can AlpBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk.

27.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:20
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: , Emrah Ünal, Ali Can Alp

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, , Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk. 88 Ali Akman)

Altay: Cihan Topaloğlu, Yasin Palaz (Dk. 81 Cenk Özkaçar), Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Putsila, Yılmaz Özeren, Tatos (Dk. 62 Kerim Avcı), Kappel, Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Leandrinho), Paixao

Goller: Dk. 25 Putsila, Dk. 30 Paixao (Altay), Dk. 40 Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kappel, Dk. 50 Putsila, Dk. 63 Turgut Doğan Şahin (Altay), Dk. 63 Seleznov, Dk. 85 Burak Altıparmak (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler