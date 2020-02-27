Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ankara AktepeHakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan DuranKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk.

27.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:10
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: , Murat Şener, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, (Dk. 68 ), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere), Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş), Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta, Keçiörengücü ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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