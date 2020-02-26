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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:24
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

Kaynak: AA

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