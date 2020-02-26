Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge
Kaynak: AA