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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Anıl UstaEkol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 46 Trtovac), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan (Dk. 78 Hüseyin Çolak), Ali Özgün, Olatunbosun, Mehmet Boztepe (Dk.

25.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Anıl Usta

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 46 Trtovac), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, (Dk. 78 ), Ali Özgün, Olatunbosun, Mehmet (Dk. 74 Selim Aydemir), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Domgjonas

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Tarık Çamdal (Dk. 89 Okan Alkan), Volkan Şen (Dk. 81 Berk Yıldız), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 79 Pa Dibba), Erkan Zengin, Rassoul

Goller: Dk. 1 Mehmet Boztepe, Dk. 17 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 43 Hasan Kılıç, Dk. 52 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 55 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Ali Doğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 23 Traore, Dk. 70 Tayyip Talha Sanuç, 90+3 Aosman (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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