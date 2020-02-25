Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin TetikHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk.

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Hatayspor: Akın Alkan, , Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), (Dk. 68 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ

Osmanlıspor: Castanero, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek, Todorovic (Dk. 63 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 17 Okan Deniz)

Gol: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mesut Çaytemel, Dk. 61 Kubilay Sönmez, Dk. 69 Alican Özfesli, Dk. 76 Rahman Buğra Çağıran (Yedek kulübesi), Dk. 90 Gökhan Karadeniz (Yedek kulübesi) (Hatayspor), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 63 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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