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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

19.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:04
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş

Kaynak: AA
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