Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş