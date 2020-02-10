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Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.

10.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:48
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.

Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor'u 38 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma ise kar yağışı nedeniyle konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada ertelenmişti.

Sonuçlar

Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1

Eskişehirspor-Altınordu: 3-0

Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 1-0

Osmanlıspor-Bursaspor: 2-4

Altay-Boluspor: 2-1

Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de tek maç dışından tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR21 12 6 3 30 17 13 42
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR21 11 5 5 24 16 8 38
3. BURSASPOR21 12 3 6 32 26 6 36
4. ADANA DEMİRSPOR21 9 7 5 38 22 16 34
5. ALTAY21 8 7 6 25 21 4 31
6. AKHİSARSPOR21 7 8 6 23 22 1 29
7. KEÇİÖRENGÜCÜ21 7 8 6 16 15 1 29
8. EKOL GÖZ MENEMENSPOR21 8 5 8 23 26 -3 29
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR21 7 7 7 21 20 1 28
10. FATİH KARAGÜMRÜK21 7 7 7 26 27 -1 28
11. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR21 8 4 9 31 33 -2 28
12. GİRESUNSPOR20 7 7 6 23 25 -2 28
13. İSTANBULSPOR20 5 8 7 29 29 0 23
14. ALTINORDU21 5 8 8 22 28 -6 23
15. OSMANLISPOR21 5 5 11 23 33 -10 17
16. ADANASPOR21 3 8 10 22 33 -11 17
17. ESKİŞEHİRSPOR21 7 4 10 28 31 -3 16
18. BOLUSPOR21 2 9 10 18 30 -12 15

Gelecek haftanın programı

Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay (Ankara Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: AA
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