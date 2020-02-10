Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı ve Hatayspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.
Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor'u 38 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.
Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma ise kar yağışı nedeniyle konuk ekip 1-0 öndeyken 34. dakikada ertelenmişti.
Sonuçlar
Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1
Eskişehirspor-Altınordu: 3-0
Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 1-0
Osmanlıspor-Bursaspor: 2-4
Altay-Boluspor: 2-1
Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de tek maç dışından tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|21
|12
|6
|3
|30
|17
|13
|42
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21
|11
|5
|5
|24
|16
|8
|38
|3.
|BURSASPOR
|21
|12
|3
|6
|32
|26
|6
|36
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|21
|9
|7
|5
|38
|22
|16
|34
|5.
|ALTAY
|21
|8
|7
|6
|25
|21
|4
|31
|6.
|AKHİSARSPOR
|21
|7
|8
|6
|23
|22
|1
|29
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|21
|7
|8
|6
|16
|15
|1
|29
|8.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|21
|8
|5
|8
|23
|26
|-3
|29
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|21
|7
|7
|7
|21
|20
|1
|28
|10.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|21
|7
|7
|7
|26
|27
|-1
|28
|11.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|21
|8
|4
|9
|31
|33
|-2
|28
|12.
|GİRESUNSPOR
|20
|7
|7
|6
|23
|25
|-2
|28
|13.
|İSTANBULSPOR
|20
|5
|8
|7
|29
|29
|0
|23
|14.
|ALTINORDU
|21
|5
|8
|8
|22
|28
|-6
|23
|15.
|OSMANLISPOR
|21
|5
|5
|11
|23
|33
|-10
|17
|16.
|ADANASPOR
|21
|3
|8
|10
|22
|33
|-11
|17
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|21
|7
|4
|10
|28
|31
|-3
|16
|18.
|BOLUSPOR
|21
|2
|9
|10
|18
|30
|-12
|15
Gelecek haftanın programı
Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Ankara Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)