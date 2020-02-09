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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan BarcınCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk.

09.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:00
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, , Gökhan Barcın

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Gimbert

Ekol Hastanesi Balıkersirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler (Dk. 59 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Hodzic, Malle, Foxi (Dk. 82 Otoo), Mrsic, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 89 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 56 Foxi, Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 75 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mrsic, Dk. 45 Hodzic, Dk. 65 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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