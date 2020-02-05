Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Yasin Kol

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Eskişehirspor-Altınordu: Emre Malok

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor: Alper Çetin

19.00 Altay-Boluspor: Erkan Özdamar

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

Kaynak: AA
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