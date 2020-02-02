Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Hüseyin AlyakHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 65 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 52 Diop), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

02.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:30
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Hüseyin Alyak

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, , Selim Ilgaz (Dk. 65 Barbosa), (Dk. 52 Diop), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 72 Quali)

Giresunspor: Fachini, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu (Dk. 66 Özgür Can Özcan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 79 Mehmet Taş), Renan Foguinho, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz

Goller: Dk. 72 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 49 Del Valle (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 19 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Mesut Çaytemel, Dk. 90 Diop (Hatayspor), Dk. 13 Landel, Dk. 22 Muhammed Bayır, Dk. 30 Renan Foguinho, Dk. 63 Rodrigues, Dk. 90 Uğur Akdemir (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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