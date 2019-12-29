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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınarİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.

29.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:50
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

İstanbulspor: , Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Wellington, Oğuzhan Berber, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 72 Oğuzhan Akgün), , Ali Dere (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Cajic, Eslem Öztürk (Dk.85 Berkay Görmez), Diouf

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Traore, Aosman, Volkan Şen (Dk. 73 Berk Yıldız), Kosecki (Dk. 44 Carayol), Gladkyy (Dk. 86 Samed Ali Kaya)

Goller: Dk. 17 Gladky, Dk. 33 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Etoga, Dk. 61 Eslem Öztürk, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 65 Kurtuluş Yurt, Dk. 90+1 Carayol, Dk. 90+3 Aosman (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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