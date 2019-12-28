Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik ÖzkoçEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik Özkoç
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk. 63 Andusic), Malle, Rahmi Anıl Başaran
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 90 Beykan Şimşek), Todorovic (Dk. 70 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 89 Okan Deniz), Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 44 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 87 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 60 Hodzic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Tamer Aşık (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 55 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 56 Cenk Güvenç, Dk. 61 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı.