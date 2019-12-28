Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik ÖzkoçEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk.

28.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:56
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik Özkoç

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 ), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk. 63 Andusic), Malle, Rahmi Anıl Başaran

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 90 Beykan Şimşek), Todorovic (Dk. 70 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 89 Okan Deniz), Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 44 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 87 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 60 Hodzic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Tamer Aşık (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 55 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 56 Cenk Güvenç, Dk. 61 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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