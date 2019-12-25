Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:40
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Cuma:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar

Kaynak: AA
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