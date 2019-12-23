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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal ElmasGiresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Fouginho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Tanase (Dk. 79 Limbombe), Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Güven) (Dk.

23.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

Giresunspor: Fachini, , Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Fouginho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Tanase (Dk. 79 Limbombe), Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Güven) (Dk. 86 Özgürcan Özcan), Rusescu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk. 82 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 68 Berkay Samancı), Yasin Ozan (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 61 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 66 Rusescu (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oğulcan Ülgün, Dk. 77 Ufuk Budak (Altınordu), Dk. 55 Uğur Akdemir (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Giresunspor-Altınordu karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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