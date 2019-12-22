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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil TunçFatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk.

22.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:32
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Murat Erdoğan, , Cemil Tunç

Fatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 ), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), Emeghara

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)

Goller: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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