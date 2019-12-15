Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Seyfettin ÜnalKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:22
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: , , Seyfettin Ünal

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, , Süleyman Olgun (Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey), Uğur Utlu, Mendy (Dk. 62 Cem Ekinci), Madinda (Dk. 90+4 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Rayane, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 81 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Quali), Hamza Gür (Dk. 37 Bokila)

Gol: Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Bokila (Hatayspor), Dk. 57 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Kaynak: AA
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