Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil TunçAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Serhat Tunç), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), Hakan Barış, Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk.

14.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 ), Abdulkadir Özdemir (Dk. 81 Veli Kızılkaya), , Roni, Eren Keleş, Utku Şen (Dk. 70 İbrahim Aksu)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Ali Özgün (Dk. 74 Olatunbosun), Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe (Dk. 87 Diakite), Murat Erdemir (Dk. 62 Muhammed Ali Doğan), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 33 ve 90+2 Hüseyin Çolak, Dk. 41 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 58 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bagayoko, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 48 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 50 Utku Şen, Dk. 51 Serhat Tunç (Adanaspor), Dk. 23 Murat Erdemir, Dk. 36 Ali Keten, Dk. 56 Hüseyin Çolak, Dk. 73 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler